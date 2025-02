Regionali Puglia, Schlein: “Decaro governatore? Presto per parlarne’

“È presto per parlare di candidature, stiamo lavorando tutti insieme per costruire nel Paese l’alternativa a questa destra e per confermare il buon governo in questa regione”. Così Elly Schlein, segretaria del PD, ha risposto a una domanda sulla possibile candidatura di Antonio Decaro alle prossime elezioni regionali in Puglia.

Intervenendo a Taranto, Schlein ha sottolineato che ci sono “tutti gli elementi per correre, per avere una coalizione competitiva, per presentare un progetto di miglioramento della qualità della vita dei pugliesi e per vincere le prossime elezioni”. Una dichiarazione che, pur senza confermare ufficialmente la candidatura dell’ex sindaco di Bari ed europarlamentare, lascia intendere che il centrosinistra si stia preparando per una sfida elettorale determinante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author