5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Regionali Puglia, Lupi: “Aperti a civici e società civile”

Domenico Brandonisio 5 Settembre 2025
“Siamo aperti a civici e società civile, senza preclusioni e preconcetti”. Questo in sostanza il pensiero di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati in visita a Bari per il congresso regionale. Si parla delle elezioni regionali pugliesi.

