Regionali Puglia, Lega: “No candidature di bandiera, ma per vincere”

Roberto Marti: “Abbiano due nomi forti, in grado di primeggiare e unire”

La Lega è pronta a giocare un ruolo da protagonista nelle prossime elezioni regionali in Puglia. Il partito guidato da Matteo Salvini ha già individuato due possibili candidati, entrambi considerati “forti ed empatici”, in grado – secondo il Carroccio – di incarnare una proposta vincente per tutto il centrodestra. Lo annuncia il senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega, con una dichiarazione che suona come un invito alla coesione ma anche come un monito agli alleati.

“Porteremo all’attenzione di Matteo Salvini il risultato del lavoro svolto – ha spiegato Marti – perché si possa individuare al tavolo nazionale del centrodestra il profilo più adatto a battere la sinistra”. Le due opzioni selezionate, ha precisato, includono una figura civica e un nome con consolidata esperienza politica.

“Riteniamo – ha aggiunto – che in Puglia la candidatura non debba essere una mera ‘bandierina’ di partito, ma una scelta condivisa, di coalizione, capace di accendere entusiasmo e speranza in tutto il popolo di centrodestra e nella maggioranza dei pugliesi, che da vent’anni attende un’alternativa credibile e all’altezza della sfida di governo”.

Il messaggio è chiaro: la Lega rivendica un ruolo determinante nella costruzione dell’alternativa al centrosinistra, ma esclude operazioni di facciata o candidature simboliche. Al contrario, punta su un nome capace di unire, motivare e soprattutto vincere. Il dossier Puglia è dunque già sul tavolo del vertice del centrodestra: la sfida è aperta.

