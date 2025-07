Regionali Puglia, la DC correrà con una lista autonoma e moderata

Il partito avvia la costruzione di un progetto politico fondato sui valori della moderazione, radicamento territoriale e solidarietà sociale

La Democrazia Cristiana ha ufficializzato la propria partecipazione alle prossime elezioni regionali in Puglia, annunciando la presentazione di una lista autonoma. L’iniziativa mira a dar vita a un progetto politico credibile, attento ai bisogni delle comunità e orientato alla collaborazione con altre realtà civiche e partitiche che si riconoscano negli stessi principi.

Tra i cardini della proposta politica vi sono la moderazione, il buon governo, la solidarietà sociale e lo sviluppo sostenibile, con un’attenzione particolare alla costruzione di una rete solida nei territori.

“La Puglia ha bisogno di un progetto politico che unisca radicamento territoriale e capacità di costruire alleanze serie e coerenti”, ha dichiarato Ignazio Tullo, Capo Dipartimento Nazionale del partito. “Saranno coinvolti i numerosi simpatizzanti e sostenitori che si riconoscono nei principi fondanti della Democrazia Cristiana e nei valori del centro”.

Tullo ha poi aggiunto che “la lista sarà espressione di competenze, passione civile e amore per la nostra terra, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi crede in una politica costruita sull’ascolto e sulla presenza costante nei territori”.

Anche il Presidente Nazionale Emilio Cugliari Lauremi ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso. “La Democrazia Cristiana continua a muoversi in coerenza con i valori che da sempre la caratterizzano: rispetto, dialogo e impegno per il bene comune. La partecipazione alle Regionali in Puglia rappresenta una tappa significativa che affrontiamo con responsabilità e fiducia”.

Il partito ha rivolto un invito a tutte le persone interessate a contribuire attivamente al progetto: è possibile candidarsi o collaborare contattando il Dipartimento Nazionale attraverso l’indirizzo e-mail dipartimentonazionaledc@gmail.com o via WhatsApp al numero 348/8066418.

