Regionali Puglia, ipotesi D’Attis sempre più vicina

Roma – Nessuna bandierina anzi, dialogo tra i partiti, assicurano gli espondenti della maggioranza dopo l’incotro a casa della Premier tra i leader della coalizione. Il Veneto in mano alla Lega è il nodo cruciale e da lì, dipendono a cascata il resto delle regioni. La partita in Puglia sembra essere chiusa intorno al coordinatore azzurro e vicepresidente della Commissione Antimafia, Mauro Dattis ma manca, l’ufficialità.

La Regione Puglia stando alle indiscrezioni dovrebbe toccare proprio al partito degli azzurri, la Campania a Fratelli d’Italia e il Veneto resterebbe al carroccio. Ma la partita e’ tutta aperta. In casa centrosinistra non si hanno dubbi sull’erede di Michele Emiliano anche se le parole di Decaro: ” non sono candidato” gettano benzina sul fuoco.

L’ex Sindaco di Bari di fatto metterebbe daccordo anche il campo largo

