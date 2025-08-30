Regionali Puglia: Il Pd spinge su Decaro, “Candidato più forte per l’unità”

​BARI – Il Partito Democratico punta forte sul nome di Antonio Decaro per la presidenza della Regione Puglia.

Lo ha ribadito il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, intervenendo a Giovinazzo durante la festa di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

​”Noi mettiamo a disposizione della coalizione Antonio Decaro perché riteniamo sia il candidato più forte”, ha dichiarato De Santis ai giornalisti, sottolineando l’importanza di un lavoro “riservato” lontano dai riflettori dei social media.

​L’obiettivo principale, secondo il segretario, è raggiungere al più presto un accordo per l’unità della coalizione di centrosinistra. “Trovere​mo un accordo per chiudere al più presto sul candidato presidente, ma soprattutto vogliamo iniziare la campagna elettorale con Decaro e il centrosinistra unito”, ha aggiunto.

​De Santis ha poi voluto spostare l’attenzione dalle figure politiche ai temi concreti: “Intanto, stasera vogliamo discutere di temi, di quello che vogliamo fare con e per i pugliesi, perché abbiamo già discusso fin troppo delle personalità.

Il programma viene prima delle persone. L’alleanza è fondamentale”.

​La speranza del Partito Democratico è di chiudere la partita della candidatura al tavolo della coalizione nei prossimi giorni, gettando le basi per una campagna elettorale coesa.

