30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Antonio Decaro

Regionali Puglia: Il Pd spinge su Decaro, “Candidato più forte per l’unità”

Giovanni Sebastio 30 Agosto 2025
centered image

​BARI – Il Partito Democratico punta forte sul nome di Antonio Decaro per la presidenza della Regione Puglia.
Lo ha ribadito il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, intervenendo a Giovinazzo durante la festa di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

​”Noi mettiamo a disposizione della coalizione Antonio Decaro perché riteniamo sia il candidato più forte”, ha dichiarato De Santis ai giornalisti, sottolineando l’importanza di un lavoro “riservato” lontano dai riflettori dei social media.

​L’obiettivo principale, secondo il segretario, è raggiungere al più presto un accordo per l’unità della coalizione di centrosinistra. “Trovere​mo un accordo per chiudere al più presto sul candidato presidente, ma soprattutto vogliamo iniziare la campagna elettorale con Decaro e il centrosinistra unito”, ha aggiunto.

​De Santis ha poi voluto spostare l’attenzione dalle figure politiche ai temi concreti: “Intanto, stasera vogliamo discutere di temi, di quello che vogliamo fare con e per i pugliesi, perché abbiamo già discusso fin troppo delle personalità.

Il programma viene prima delle persone. L’alleanza è fondamentale”.
​La speranza del Partito Democratico è di chiudere la partita della candidatura al tavolo della coalizione nei prossimi giorni, gettando le basi per una campagna elettorale coesa.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, nordafricani contro bengalesi: le risse si spostano al Libertà (video)

30 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, 100 atleti per lo stage nazionale di lotta olimpica al quartiere San Paolo

30 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ancora violenza in piazza Umberto a Bari, ferito un uomo gambiano

30 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Festa patronale di Turi Sant’Oronzo 2025

30 Agosto 2025 Redazione Web

Processione e Messa solenne 2025: Turi rinnova suo legame con Sant’Oronzo

30 Agosto 2025 Redazione Web

Bari, edicole scomparse: due quartieri senza

30 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Ostuni: crollo pezzi solaio, due donne ferite a Villanova

30 Agosto 2025 Anna Saponaro

Regionali Puglia: Il Pd spinge su Decaro, “Candidato più forte per l’unità”

30 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Brindisi, ancora polemiche sulla STP

30 Agosto 2025 Anna Saponaro

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio