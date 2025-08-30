Regionali Puglia: Il Pd spinge su Decaro, “Candidato più forte per l’unità”

BARI – Il Partito Democratico punta forte sul nome di Antonio Decaro per la presidenza della Regione Puglia.
Lo ha ribadito il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, intervenendo a Giovinazzo durante la festa di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).
”Noi mettiamo a disposizione della coalizione Antonio Decaro perché riteniamo sia il candidato più forte”, ha dichiarato De Santis ai giornalisti, sottolineando l’importanza di un lavoro “riservato” lontano dai riflettori dei social media.
L’obiettivo principale, secondo il segretario, è raggiungere al più presto un accordo per l’unità della coalizione di centrosinistra. “Troveremo un accordo per chiudere al più presto sul candidato presidente, ma soprattutto vogliamo iniziare la campagna elettorale con Decaro e il centrosinistra unito”, ha aggiunto.
De Santis ha poi voluto spostare l’attenzione dalle figure politiche ai temi concreti: “Intanto, stasera vogliamo discutere di temi, di quello che vogliamo fare con e per i pugliesi, perché abbiamo già discusso fin troppo delle personalità.
Il programma viene prima delle persone. L’alleanza è fondamentale”.
La speranza del Partito Democratico è di chiudere la partita della candidatura al tavolo della coalizione nei prossimi giorni, gettando le basi per una campagna elettorale coesa.
potrebbe interessarti anche
Bari, nordafricani contro bengalesi: le risse si spostano al Libertà (video)
Bari, 100 atleti per lo stage nazionale di lotta olimpica al quartiere San Paolo
Ancora violenza in piazza Umberto a Bari, ferito un uomo gambiano
Festa patronale di Turi Sant’Oronzo 2025
Processione e Messa solenne 2025: Turi rinnova suo legame con Sant’Oronzo
Bari, edicole scomparse: due quartieri senza