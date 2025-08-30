Regionali Puglia, Gemmato non si tira indietro sulla candidatura

”Se me lo chiedono, risponderò presente. E Donzelli lo appoggia: “Uomo di Governo bravissimo, ha tutta la nostra fiducia”

Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute, non esclude la possibilità di correre come candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Puglia.

“Se il contributo mi sarà chiesto per la presidenza della Regione non esiterò a rispondere presente, così come attiene ad una persona diligente che fa politica”, ha dichiarato a Manfredonia (Foggia) durante un incontro su giustizia e sicurezza.

Gemmato ha sottolineato che “siamo tutti possibili candidati”, ribadendo che Fratelli d’Italia ha più opzioni, incluso il suo nome: “Immagino sia un grandissimo onore rappresentare il popolo pugliese”.

Il sottosegretario ha ricordato di essere attualmente concentrato sul tema della sanità: “Registro purtroppo che in Puglia il sistema sanitario non va e mi sento responsabile di dare il mio contributo su questo fronte. Se invece mi sarà chiesto di candidarmi alla presidenza, risponderò presente”.

Sulle scelte del centrodestra, Gemmato ha precisato che “la decisione sarà presa a livello nazionale, con una visione complessiva che riguarda anche Veneto, Toscana, Marche e Campania”, sottolineando l’unità della coalizione.

Nel suo intervento ha anche criticato Antonio Decaro, accusandolo di tentare di prendere le distanze dalle giunte regionali precedenti: “È un tentativo tardivo e irrispettoso smarcarsi da chi ha governato per vent’anni la Puglia, prima con Vendola e poi con Emiliano”.

A sostegno di Gemmato è intervenuto anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, che ha dichiarato: “È un uomo di governo bravissimo che ha tutta la nostra fiducia. Non si tratta di piantare bandierine o fare il gioco dell’oca: cerchiamo il miglior presidente per questa regione, che ha grandi possibilità e deve finalmente decollare”.

