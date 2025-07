Regionali Puglia, Forza Italia: per noi candidato è Dattis. Manca sigillo coalizione

Roma – Mauro D’Attis è pronto a candidarsi e ottiene anche l’investitura ufficiale del partito riunito nell’aula dei gruppi parlamentari per il consiglio nazionale. Nella foto i forzisti pugliesi parlano con il segretario nazionale Antonio Tajani che intercettato fuori evita le domande soprattutto in vista dell’incontro decisivo della settimana prossima con i leader della coalizione Meloni, Salvini e Lupi che sul nome del possibile candidato vice presidente della commissione Antimafia non hanno posto nessuna obiezione. Di fatto manca l’ufficialità ma qualora secondo giochi tutti interni ai partiti il nome del candidato per la Puglia dovesse esprimerlo Forza Italia nessun dubbio che sarà il coordinatore regionale azzurro

