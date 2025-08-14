Regionali Puglia: Emiliano non arretra, Decaro frena

Il rebus candidature agita il Centrosinistra

Il puzzle delle regionali pugliesi è ancora lontano dall’essere completato e la pausa di Ferragosto non basta a stemperare tensioni e veti incrociati. Sullo sfondo, la questione che da settimane divide il Centrosinistra: Michele Emiliano non intende fare “un passo di lato” e, pur non potendo ricandidarsi a governatore per lo stop al terzo mandato, punta a restare in campo con una candidatura al Consiglio regionale.

Un’ipotesi che frena le ambizioni di Antonio Decaro, già sindaco di Bari ed ex presidente Anci, che considera la presenza contemporanea di due ex governatori (Emiliano e, in prospettiva, Nichi Vendola) un ostacolo pressoché insormontabile per un suo ritorno sulla scena regionale. “Ormai è diventata una questione personale”, si mormora negli ambienti dem, dove non è passata inosservata la rilevazione che vede il centrosinistra in vantaggio con qualunque candidato, anche senza Decaro.

La strategia è di lasciar decantare la situazione per qualche giorno, ma già dalla prossima settimana il “dossier Puglia” tornerà sul tavolo, con l’obiettivo di arrivare a una ricomposizione che permetta di sciogliere anche il nodo campano, dove il Pd punta su Roberto Fico, e di avviare il congresso regionale del partito.

La partita si gioca in un contesto dove il Centrosinistra parte favorito, ma rischia di pagare caro i contrasti interni, mentre nel centrodestra si osserva con attenzione, pronto a capitalizzare eventuali spaccature. La sensazione è che la resa dei conti pugliese possa arrivare solo a ridosso della scadenza per la presentazione delle liste, prolungando una telenovela politica che, in questa estate, ha già avuto più di un colpo di scena.

