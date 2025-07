Regionali Puglia, De Santis (PD): “Prima il programma, poi il candidato”

“Partiamo dalle idee, dai temi del futuro che riguardano i giovani e le donne pugliesi. Solo dopo sceglieremo insieme il candidato”. Con queste parole, Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico in Puglia, ha aperto i lavori dell’assemblea programmatica del partito, tenutasi per la presentazione ufficiale del Manifesto programmatico del Pd Puglia in vista delle prossime elezioni regionali.

Secondo De Santis, “non c’è alcuna fretta”, anche alla luce della possibilità che Puglia, Campania e Veneto vadano al voto a novembre. Il percorso, ha spiegato, prevede prima la costruzione di una coalizione fondata su proposte condivise e su un patto programmatico per la Puglia 2030, da definire insieme alle altre forze politiche.

Durante l’assemblea è stato sottolineato il metodo partecipativo con cui è stato redatto il Manifesto: “Abbiamo coinvolto oltre 20.000 cittadini in tutte le province pugliesi, con 150 assemblee, 80 volontari e la partecipazione di associazioni, sindacati, imprese ed esperti”, ha dichiarato il segretario.

De Santis ha rivendicato i risultati raggiunti: “Negli ultimi dieci anni abbiamo creato 147.000 posti di lavoro in più e la disoccupazione è scesa dal 16,1% del 2018 al 9,3% del 2024”. Tuttavia, ha ammesso che questi progressi non bastano: “La povertà, come nel resto del Paese, continua ad aumentare. È urgente introdurre il salario minimo e rafforzare le misure di sostegno alle fasce più deboli, come sperimentato con il Red”.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una “piena e buona occupazione”, anche attraverso la stabilizzazione del lavoro e l’aumento dei salari, a partire dalla pubblica amministrazione.

“Questo Manifesto nasce dal basso ed è radicato nei bisogni reali delle persone. Con esso ci candidiamo a guidare la Regione per altri cinque anni”, ha concluso De Santis annunciando che la scelta del candidato avverrà “alla fine di questo percorso, con la coalizione e con i pugliesi”.

