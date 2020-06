Regionali Puglia | Conca ufficializza candidatura a Presidente, due liste con lui

Condividi

Il consigliere regionale del gruppo Misto, Mario Conca, ex M5S, è il quinto candidato alla presidenza della Regione Puglia. Venerdì alle 10, nella sala riunioni del Consiglio regionale in via Gentile a Bari, presenterà la sua candidatura sostenuta dal movimento Cittadini pugliesi. Alla conferenza sarà presente il deputato Antonio Tasso, del gruppo misto della Camera. "I principali obiettivi della candidatura - spiega - sono il ripristino di giustizia sociale, meritocrazia, trasparenza, efficientamento e semplificazione della macchina regionale". Sono cinque le candidature ufficializzate alla carica di presidente della Regione Puglia: Michele Emiliano (centrosinistra), Raffaele Fitto (centrodestra), Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Antonella Laricchia (M5S) e Mario Conca (Cittadini pugliesi).