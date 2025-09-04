Regionali Puglia, centrosinistra e centrodestra in alto mare

Roma – Decaro si, Decaro no?. L’europarlamentare dopo aver incassato il ritiro della candidatura di Michele Emiliano spera in quella di Nichi Vendola non fosse altro per lavorare sereno e non all’ombra di due ex presidenti ha spiegato, l’ex sindaco di Bari dopo le dichiarazioni romane dei leader di Avs che parlavano di “invasione di sovranità”. Parole non digerite dal candidato in pectore del Pd che molti si aspettano nelle prossime ore alla festa dell’unità a Bisceglie accanto alla segreteria Dem. Non sono “né indispensabile né insostituibile” ha scritto nero su bianco nonostante le parole di Schlein che parla di “uomo di punta” per la Puglia anche se non lo asseconda su Vendola.

L’invito ad andare avanti della coalizione progressista ad ogni modo c’è. Voci interne al partito, parlano pero’ di strategia in vista del congresso. Molti infatti, vorrebbero Antonio Decaro alla guida del Partito Democratico. Equilibri, che non vanno meglio in casa centrodestra. Qui, la storia è un’altra: decidere su Veneto, Campania e Puglia. I tavoli fino ad ora, non hanno prodotto risultati. Lo stesso Antonio Tajani parlando del tacco d’italia ora spinge per un candidato civico

