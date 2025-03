Regionali Puglia, appello di Barba: “D’Attis unico in grado di sfidare Decaro”

Nel centrodestra pugliese resta ancora aperta la partita per la candidatura alla presidenza della Regione. Il senatore Vincenzo Barba lancia un appello diretto alla premier Giorgia Meloni, chiedendo la candidatura di Mauro D’Attis, attuale coordinatore di Forza Italia in Puglia. Per Barba, D’Attis è l’unico nome capace di competere con Antonio Decaro, forte dei risultati ottenuti sul territorio e delle sue doti politiche.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts