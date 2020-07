Regionali Puglia 2020

Condividi

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 8 APRILE 2004 RECANTE IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, DI CUI ALL’ART. 11 QUATER, COMMA 2 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N. 313

Il sottoscritto Domenico Distante, quale legale rappresentante della Canale 85 Srl, con sede legale in Francavilla F.na (BR) alla via per Grottaglie km 2, codice fiscale 11622971007 indirizzo pec canale85@pec.it, quale titolare della testata giornalistica televisiva in ambito locale denominata Antenna Sud , con riferimento al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento relativi alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle D’Aosta indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020

RENDE NOTO

quanto segue:

a) la prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, da parte dei soggetti politici interessati, deve pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della messa in onda televisiva, presso la Ns. sede operativa sita in Bari al Viale Europa n. 22.

Termine ultimo per la prenotazione 14 SETTEMBRE 2020.

b) la prenotazione dei suddetti spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento deve avvenire tramite:

- PEC all’indirizzo canale85@pec.it

- email all’indirizzo amministrazione@canale85.it

Il Ns. referente è il sig. Matteo LENOCI.

c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla scrivente sono allegate al presente documento; d) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e b):

- i messaggi politici autogestiti a pagamento devono pervenire in formato di file-video (o altro formato idoneo) presso l’indirizzo lenoci@antennasud.com ovvero su supporto elettromagnetico (CD-Rom) presso la sede operativa anzidetta;

- tempi tecnici per la messa in onda: 3 giorni lavorativi;

- fatturazione immediata; pagamento a mezzo bonifico bancario o assegno bancario/circolare.

e) il presente documento è depositato presso la sede operativa dell’emittente tv Antenna Sud, indirizzo pec canale85@pec.it ed è consultabile sul sito web “www.antennasud.com”

Francavilla F.na-Bari, 24 luglio 2020 Domenico Distante