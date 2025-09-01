1 Settembre 2025

Regionali, niente vertice a sinistra. Sponda di Renzi a Decaro

Antonio Bucci 1 Settembre 2025
Bari – Slitta il vertice del centrosinistra chiamato a sbrogliare la matassa delle Regionali pugliesi ma i pontieri restano al lavoro, nella settimana del ritorno di Elly Schlein nella Bat. C’è chi parla di primarie con Vendola come soluzione estrema per sciogliere i nodi. Intanto, da Bisceglie Matteo Renzi stuzzica Emiliano.

