Regionali, niente “patto del resort” a destra

Bari – Nessun “patto del resort” a Locorotondo: il vertice tra i big del centrodestra sulle prossime Regionali slitta a fine mese e non coinciderà con la permanenza pugliese di Giorgia Meloni. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous Regionali, Decaro rompe il silenzio: ‘Pronto a candidarmi ma voglio piena libertà’ potrebbe interessarti anche Regionali, Decaro rompe il silenzio: ‘Pronto a candidarmi ma voglio piena libertà’ 22 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Bari, 300 giorni di lavori per la riqualificazione di tre strade del centro cittadino 22 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Edilizia scolastica, fondi per oltre 60milioni nel barese 21 Agosto 2025 Ilaria Delvino Schianto contro muretto a secco sulla Cassano – Sannicandro: conducente illesa 21 Agosto 2025 Antonella Fazio Regionali, M5S vicino all’intesa. Super lavoro a Roma per Gemmato 21 Agosto 2025 Antonio Bucci Putignano, la grande classica torna con il Carl Orff Music Festival 21 Agosto 2025 Antonella Fazio
potrebbe interessarti anche
Regionali, Decaro rompe il silenzio: ‘Pronto a candidarmi ma voglio piena libertà’
Bari, 300 giorni di lavori per la riqualificazione di tre strade del centro cittadino
Edilizia scolastica, fondi per oltre 60milioni nel barese
Schianto contro muretto a secco sulla Cassano – Sannicandro: conducente illesa
Regionali, M5S vicino all’intesa. Super lavoro a Roma per Gemmato
Putignano, la grande classica torna con il Carl Orff Music Festival