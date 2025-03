Regionali: Mellone, il super candidato del centrodestra scomodo da collocare

Pippi Mellone continua a essere uno dei nomi più discussi in vista delle elezioni regionali. Il sindaco di Nardò, forte di un ampio consenso, rappresenta una risorsa per il centrodestra, ma la sua candidatura appare complessa da collocare tra i partiti della coalizione. Con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che faticano a trovare spazio per lui, prende sempre più quota l’ipotesi di inserirlo nella lista del candidato presidente, soluzione che però potrebbe creare nuove tensioni interne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts