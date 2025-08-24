Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»

«Il centrodestra ha una grande responsabilità nei confronti della Puglia: non solo dare una prospettiva e delle soluzioni ai problemi più importanti, ma scongiurare il rischio che un centrosinistra bambinesco e litigioso possa far pagare alla Regione il prezzo di un incredibile infantilismo politico». Con queste parole Paride Mazzotta, presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, interviene nel dibattito in vista delle prossime elezioni regionali.
Secondo l’esponente forzista, il centrosinistra non sarebbe in grado di garantire stabilità e concretezza. «Hanno un candidato presidente che si fa desiderare – attacca – ponendo veti e cercando di prendere le distanze da persone con le quali ha condiviso l’esperienza di governo degli ultimi vent’anni. Un atteggiamento che rivela non solo un profondo senso di ingratitudine, ma anche tanta immaturità: caratteristiche che non si addicono a chi si propone alla guida di una Regione».
Mazzotta, invece, assicura che il centrodestra presenterà un progetto compatto: «Noi, ne sono certo, formuleremo una proposta unitaria, credibile e, soprattutto, seria».
