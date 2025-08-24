24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»

Maria Teresa Carrozzo 24 Agosto 2025
centered image

 «Il centrodestra ha una grande responsabilità nei confronti della Puglia: non solo dare una prospettiva e delle soluzioni ai problemi più importanti, ma scongiurare il rischio che un centrosinistra bambinesco e litigioso possa far pagare alla Regione il prezzo di un incredibile infantilismo politico». Con queste parole Paride Mazzotta, presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, interviene nel dibattito in vista delle prossime elezioni regionali.

Secondo l’esponente forzista, il centrosinistra non sarebbe in grado di garantire stabilità e concretezza. «Hanno un candidato presidente che si fa desiderare – attacca – ponendo veti e cercando di prendere le distanze da persone con le quali ha condiviso l’esperienza di governo degli ultimi vent’anni. Un atteggiamento che rivela non solo un profondo senso di ingratitudine, ma anche tanta immaturità: caratteristiche che non si addicono a chi si propone alla guida di una Regione».

Mazzotta, invece, assicura che il centrodestra presenterà un progetto compatto: «Noi, ne sono certo, formuleremo una proposta unitaria, credibile e, soprattutto, seria».

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, la festa di sant’oronzo inizia con l’amaro in bocca?

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Alliste, 22enne arrestato con un “market della droga” tra md, cocaina, funghetti ed ecstasy

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra

24 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bonus gas Regione Basilicata, in arrivo i conguagli: è polemica

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Puglia: ipotesi Decaro in corsa da solo

23 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

D’Attis: “La linea tra legalità e illegalità è molto sottile, serve educare i giovani”

23 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Eccellenza, Taranto: Lamin Jallow a un passo dalla firma

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce, la festa di sant’oronzo inizia con l’amaro in bocca?

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Aggressione razzista a Gioia del Colle, il sindaco: “Non accadrà più”

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo