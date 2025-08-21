21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Regionali, M5S vicino all’intesa. Super lavoro a Roma per Gemmato

Antonio Bucci 21 Agosto 2025
centered image

Bari –  Regionali, il via libera del centrosinistra calabrese a Pasquale Tridico riduce al lumicino le possibilità di una frattura in Puglia con il Movimento. Intanto, le voci di un rimpasto romano nella squadra di Governo spingono il coordinatore FdI, Marcello Gemmato, verso un ruolo forte al Ministero della Salute.

 

centered image

