Regionali, lunedì il vertice chiave. Decaro resta in silenzio

Bari – Resta in silenzio, Antonio Decaro, nelle ore più lunghe della mediazione per sbrogliare la matassa delle Regionali pugliesi. Potrebbe arrivare lunedì il vertice chiave nella Capitale, prima del ritorno nella Bat della segretaria Schlein alla Festa dell’Unità.
potrebbe interessarti anche
Bari, risse tra extracomunitari: continua il controllo delle piazze ‘calde’
Bari, tentativi di truffa sui parcometri: l’allerta di Amtab
Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti
Regionali, Decaro: “Ora basta, ho già detto quello che penso”
Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa
Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo