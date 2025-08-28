28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Antonio Decaro

Regionali, lunedì il vertice chiave. Decaro resta in silenzio

Antonio Bucci 28 Agosto 2025
centered image

Bari – Resta in silenzio, Antonio Decaro, nelle ore più lunghe della mediazione per sbrogliare la matassa delle Regionali pugliesi. Potrebbe arrivare lunedì il vertice chiave nella Capitale, prima del ritorno nella Bat della segretaria Schlein alla Festa dell’Unità.

 

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, risse tra extracomunitari: continua il controllo delle piazze ‘calde’

28 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, tentativi di truffa sui parcometri: l’allerta di Amtab

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Regionali, Decaro: “Ora basta, ho già detto quello che penso”

28 Agosto 2025 Redazione

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: Blake Francis operato alla mano destra

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Frecce Tricolori e Disfida, la marcia di avvicinamento di Barletta

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Scuola: caro libri tra bonus e usato

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

Trani, stadio Nicola Lapi: collaudate le torri faro

28 Agosto 2025 Antonio Gargano