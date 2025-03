Regionali: Liberali e Riformisti in convention a Bari

BARI – Un momento di confronto con i dirigenti, i giovani, i militanti e i simpatizzanti, insieme agli esponenti della coalizione, per analizzare lo stato di salute del centrodestra in Puglia in vista delle prossime elezioni regionali. si chiama “Prepariamo il futuro verso le elezioni regionali in Puglia” la convention regionale dei Liberali e Riformisti del Npsi di Puglia che si è tenuta nel capoluogo alla presenza del presidente Stefano Caldoro e degli esponenti di Lega e Fratelli d’Italia regionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author