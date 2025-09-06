Regionali, le chiavi a Decaro: Vendola in lista e le voci su Emiliano

Bari – Le chiavi del centrosinistra nelle mani di Antonio Decaro: l’europarlamentare a Bisceglie accetta la leadership della coalizione ma Vendola resta in campo e la segretaria dem, Elly Schlein, ringrazia Michele Emiliano per il passo indietro. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous Regionali, Italia Viva: “Noi con Decaro e in campo, stonate parole su Nichi”Next Il job center Porta Futuro presenta i primi risultati del progetto La Fatica potrebbe interessarti anche Il job center Porta Futuro presenta i primi risultati del progetto La Fatica 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Regionali, Italia Viva: “Noi con Decaro e in campo, stonate parole su Nichi” 6 Settembre 2025 Antonio Bucci Il “caso Tequila”: le dichiarazioni del Comune e della LNDC Animal Protection di Gravina 6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Gdf Bari, cambio al vertice delle Polizia Economico Finanziaria 6 Settembre 2025 Antonella Fazio Bari, risse tra stranieri: altre tre denunce 6 Settembre 2025 Antonella Fazio Vendola: “Sostengo Decaro”. Emiliano conferma il passo di lato 6 Settembre 2025 Dante Sebastio
