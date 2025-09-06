6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Nicola Fratoianni

Regionali, le chiavi a Decaro: Vendola in lista e le voci su Emiliano

Antonio Bucci 6 Settembre 2025
Bari – Le chiavi del centrosinistra nelle mani di Antonio Decaro: l’europarlamentare a Bisceglie accetta la leadership della coalizione ma Vendola resta in campo e la segretaria dem, Elly Schlein, ringrazia Michele Emiliano per il passo indietro.

