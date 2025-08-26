Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati

Bari – Regionali, la segreteria del Pd pugliese non scioglie il nodo della leadership della coalizione. Il partito accoglie la disponibilità di Antonio Decaro e apre le consultazioni con gli alleati: ancora qualche giorno per trovare la quadra, diversamente il cerino tornerà nella Capitale.

“La Segreteria regionale del Partito Democratico, riunitasi martedì sera, ha accolto con favore la disponibilità di Antonio Decaro – seppur con riserva – a candidarsi alla guida della Regione. È una notizia positiva per l’intero PD. Ora siamo pronti a portare questa candidatura al tavolo della coalizione.

Spetta alla politica ora il compito di sciogliere i nodi e costruire l’unità. Nei prossimi giorni avvieremo un confronto serrato tra tutte le forze progressiste, per dare vita insieme e con coraggio a un percorso comune. Perché solo uniti possiamo affrontare le sfide del presente e costruire il futuro.

I governi di Vendola ed Emiliano hanno cambiato il destino della Puglia. Una regione che sembrava marginale e che invece, da vent’anni, vive una stagione straordinaria: nel lavoro, nell’economia, nel turismo, nella cultura, nel cinema e nell’innovazione. Difendere e rilanciare questo percorso significa costruire il domani dell’Italia: un’Italia giusta, progressista, coraggiosa.

Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del 2022. La divisione ci è costata cara: ha consegnato il Paese alla destra. Questa volta dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione. La nostra forza è l’unità, non la frammentazione. E questo vale per il PD come per tutto il campo progressista.

Il Partito Democratico porterà al tavolo il proprio contributo: un manifesto programmatico ambizioso e condiviso, frutto di mesi di lavoro sul territorio, insieme agli iscritti, ai sindacati, alle associazioni e alle tante energie vive della nostra società.

Le scelte che riguardano il PD saranno prese nei nostri organismi, come è giusto che sia. Sul rinnovamento abbiamo già espresso una posizione chiara e unanime in Direzione regionale: liste rinnovate, con spazio a giovani e donne, fuori i consiglieri uscenti con pendenze giudiziarie, e basta anche con chi pensa al PD come a un autobus da prendere solo per farsi eleggere.

Siamo orgogliosi del cammino fatto e delle leadership espresse in questi anni. Ma soprattutto, crediamo che insieme possiamo fare ancora di più. Perché è solo il lavoro collettivo, non quello individuale, a renderci credibili.

Il nostro compito non è parlare di noi stessi. È migliorare la vita dei pugliesi.

Insieme”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author