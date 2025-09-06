6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Regionali, Italia Viva: “Noi con Decaro e in campo, stonate parole su Nichi”

Antonio Bucci 6 Settembre 2025
centered image

Bari – Le Regionali pugliesi e la leadership di Antonio Decaro ma anche le parole “stonate” nei confronti dell’ex governatore Nichi Vendola e l’alternativa a Giorgia Meloni da costruire: Italia Viva conferma la scelta di campo. Ai nostri microfoni, la capogruppo al Senato, Raffaella Paita.

