Regionali, Italia Viva: “Noi con Decaro e in campo, stonate parole su Nichi”

Bari – Le Regionali pugliesi e la leadership di Antonio Decaro ma anche le parole “stonate” nei confronti dell’ex governatore Nichi Vendola e l’alternativa a Giorgia Meloni da costruire: Italia Viva conferma la scelta di campo. Ai nostri microfoni, la capogruppo al Senato, Raffaella Paita.
