Regionali, Italia Viva: “Al Pd regia dell’accordo a sinistra”

Bari – “Abbiamo proposto al Pd e al centrosinistra un accordo di pacchetto in cui ci sia un equilibrio nel rispetto delle caratteristiche dei candidati”. Lo ha detto il vicepresidente di Italia viva, Enrico Borghi, ospite del programma Start di Sky Tg24, rispondendo a chi domandava se il suo partito sosterrà la candidatura di Roberto Fico in Campania. “Crediamo che questo elemento di regia spetti al partito più grande quindi spetta al Pd svolgere questa azione complessiva di regia – ha aggiunto -. Abbiamo detto sin dall’inizio che non mettiamo veti e vogliamo portare voti”.

