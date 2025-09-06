Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi

Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centro sinistra alle elezioni regionali in arrivo. L’annuncio è arrivato con un post sull’Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Giani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. Il post è aperto dalla frase: “Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone” e la prima immagine si apre con la scritta “mentre la destra litiga per le poltrone”.
potrebbe interessarti anche
Anche Bari diventa città dell’olio
Tricase, rivelato il nome del primo candidato sindaco
Aeroporti, la sicurezza chiede certezze
Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend
Droga in un locale a Mola di Bari : sospeso l’esercizio
Il job center Porta Futuro presenta i primi risultati del progetto La Fatica