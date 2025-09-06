6 Settembre 2025

Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi

Giovanni Sebastio 6 Settembre 2025
Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centro sinistra alle elezioni regionali in arrivo. L’annuncio è arrivato con un post sull’Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Giani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. Il post è aperto dalla frase: “Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone” e la prima immagine si apre con la scritta “mentre la destra litiga per le poltrone”.

