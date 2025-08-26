Regionali, il nodo Decaro nella segreteria Pd

Bari – Il nodo Decaro approda nella segreteria regionale Pd: si riunirà nel pomeriggio, convocata da Domenico De Santis. Intanto, Michele Emiliano vede i civici e Stefano Bonaccini, da presidente nazionale del partito, gli manda a dire: “Meglio sentirci utili, che indispensabili”.
potrebbe interessarti anche
Lavoro, Cgil Puglia: “Tanta precarietà e non valorizza competenze”
Bari, il comitato No Brt chiama il sindaco
Bonaccini: “Emiliano cambi ruolo, Decaro figura di caratura nazionale”
Conguagli “Bonus gas” Regione Basilicata, Lacorazza (PD): “Bardi e cdx inadeguati”
Bari, maxi rissa in piazza Moro tra gruppi di stranieri: passanti e residenti terrorizzati
Auto in fiamme nelle campagne di Grumo Appula: forse provento di furto