Regionali, il nodo Decaro nella segreteria Pd

Antonio Bucci 26 Agosto 2025
Bari – Il nodo Decaro approda nella segreteria regionale Pd: si riunirà nel pomeriggio, convocata da Domenico De Santis. Intanto, Michele Emiliano vede i civici e Stefano Bonaccini, da presidente nazionale del partito, gli manda a dire: “Meglio sentirci utili, che indispensabili”.

 

