5 Settembre 2025

Elly Schlein (foto PD di Capitanata)

Regionali, il giorno di Elly

Antonio Bucci 5 Settembre 2025
Bari – Regionali, il giorno di Elly Schlein e l’ora X sulla candidatura alla presidenza di Antonio Decaro. La segretaria dem a Bisceglie per la festa dell’Unità ma da Alleanza Verdi e Sinistra non mollano: “Niente passo indietro da Nichi Vendola”.

