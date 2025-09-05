Bari – Regionali, il giorno di Elly Schlein e l’ora X sulla candidatura alla presidenza di Antonio Decaro. La segretaria dem a Bisceglie per la festa dell’Unità ma da Alleanza Verdi e Sinistra non mollano: “Niente passo indietro da Nichi Vendola”. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Subito un piano per il futuro degli impianti”Next Regionali, “effetto Decaro” sul Comune? Centrodestra boccia la Giunta Leccese potrebbe interessarti anche Regionali, “effetto Decaro” sul Comune? Centrodestra boccia la Giunta Leccese 5 Settembre 2025 Antonio Bucci Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Subito un piano per il futuro degli impianti” 5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Polignano, si avvicina a casa dell’ex ma scatta il braccialetto elettronico: arrestato 5 Settembre 2025 Antonella Fazio Bari, ruba collana a un giovane: fermato 19enne tunisino 5 Settembre 2025 Antonella Fazio Conservatori di Puglia, arriva la 4a edizione 4 Settembre 2025 Domenico Brandonisio Cisl Scuola, nuovo anno tra propositi e difficoltà 4 Settembre 2025 Domenico Brandonisio
