Regionali, il cerino torna a Roma. De Luca sferza Decaro

Bari – Regionali, il cerino del centrosinistra pugliese torna nella Capitale: resta il pressing su Antonio Decaro ma l’alleanza con Verdi e Sinistra non è in discussione. Il governatore campano De Luca sferza l’europarlamentare. A destra Gemmato apre: “Se mi sarà chiesto, non esiterò a rispondere presente”.
potrebbe interessarti anche
Regionali Puglia, Gemmato non si tira indietro sulla candidatura
Noci, torna Lamadacqua Food e celebra la contrada
“La Piazza” in seconda serata: tre ministri tre sul palco di Affaritaliani
Donzelli: “Riforma per salvare l’immagine della Magistratura. Con il referendum finirà trentennio di attrito”
Donzelli: “Non siamo rassegnati. In Puglia cerchiamo il miglior candidato, no a scambi clientelari”
Ex Ilva, Sindacati: Servono garanzie dallo Stato