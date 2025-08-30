30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Regionali, il cerino torna a Roma. De Luca sferza Decaro

Antonio Bucci 30 Agosto 2025
Bari – Regionali, il cerino del centrosinistra pugliese torna nella Capitale: resta il pressing su Antonio Decaro ma l’alleanza con Verdi e Sinistra non è in discussione. Il governatore campano De Luca sferza l’europarlamentare. A destra Gemmato apre: “Se mi sarà chiesto, non esiterò a rispondere presente”.

 

