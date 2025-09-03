3 Settembre 2025

Nichi Vendola

Regionali, il cerino nelle mani di Nichi Vendola

Antonio Bucci 3 Settembre 2025
Bari – Regionali, il cerino ora è nelle mani di Nichi Vendola: il passo indietro di Michele Emiliano dalla candidatura in Consiglio avvicina Antonio Decaro alla leadership del centrosinistra. Stasera i big nazionali sul palco della Festa di Alleanza Verdi Sinistra potrebbero chiudere la partita, in attesa del ritorno della segretaria dem nella Bat.

