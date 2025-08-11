Regionali, i giorni del pit stop

Bari – Antonio Decaro lontano dal capoluogo per qualche giorno, mentre a destra rispunta l’opzione civica ma senza che il profilo di un imprenditore del Barese trovi un nome: la settimana del Ferragosto è quella del pit stop sulle Regionali pugliesi.
