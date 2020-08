Regionali | Forza Italia presenta le sue liste in Puglia

Condividi

Quindici donne su 50 candidati tra cui il più giovane ha 27 anni e il più anziano 78. Forza Italia presenta le sue liste in Puglia per le prossime regionali: a Bari c'è il ritorno del senatore Antonio Azzollini, la riconferma per Domenico Damascelli, presenti anche Luigi Loperfido e Giuseppe Carrieri. Molti 'big' nella circoscrizione di Foggia: saranno della partita Napoleone Cera, consigliere regionale uscente che passa dal centrosinistra al centrodestra; l'ex assessore regionale alle Politiche agricole Leo Di Gioia, ex assessore della Giunta Emiliano; l'ex parlamentare europea Barbara Matera. Confermato il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta. A Lecce presente in lista Antonio Buccoliero, ex consigliere regionale; a Taranto si candida anche il presidente provinciale di Coldiretti, Floriano Convertino. A Brindisi c'è il ritorno di Euprepio Curto, ex senatore ed ex consigliere regionale, e di Luciano Mario Sardelli, ex deputato ed ex assessore regionale.