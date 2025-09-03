Regionali, Forza Italia attacca: “Ennesimo spot elettorale della sinistra pagato dai pugliesi”

A pochi mesi dalle elezioni regionali, si accende il confronto politico in Puglia. A innescare la polemica sono i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte, Antonio Raone, Massimiliano Stellato e Giuseppe Tupputi, che puntano il dito contro il centrosinistra accusandolo di utilizzare denaro pubblico per fini propagandistici.
Nel mirino degli azzurri c’è il nuovo video istituzionale dal titolo “Tutta la Puglia che c’è, la differenza si vede”, pubblicato sui profili social ufficiali. “Un vero e proprio spot elettorale – dichiarano i consiglieri – che illustra il libro delle favole della sinistra. Nulla da eccepire se volessero raccontare la loro versione della realtà con fondi di partito, ma qui parliamo di risorse pubbliche, soldi dei cittadini pugliesi, usati a fini di propaganda”.
Forza Italia chiede trasparenza: “Vogliamo sapere quanto è costato questo video, chi lo ha realizzato e con quali criteri è stato selezionato. Le casse pubbliche devono essere utilizzate con rigore e nel rispetto delle regole, non piegate a esigenze di campagna elettorale”.
La polemica, destinata a proseguire nelle prossime settimane, si inserisce in un clima politico già teso in vista della definizione delle candidature e dei programmi elettorali.
