L'affluenza in Puglia per le Regionali si e' attestata al 56,43%. La provincia con la maggiore partecipazione e' stata quella della Bat (59.95%), segue Lecce (58,12%), quindi Bari (56,88%), Taranto (55,75%), Brindisi (54,79%) e Foggia (52,77%). Per il referendum, invece, ha votato il 61,91% degli aventi diritto.