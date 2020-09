Condividi

"Non voglio fare polemica, lo dico come dato di fatto: tutta la giunta e tutte le articolazioni della Regione hanno lavorato in campagna elettorale come se fossero un comitato elettorale". Lo ha detto Raffaele Fitto commentando la sconfitta in Puglia. "Lo esprimo come un giudizio di comportamento molto discutibile e ne prendo atto. Penso - aggiunge - che questo abbia inciso in modo abbastanza sostanziale su quello che è accaduto, soprattutto negli ultimi giorni".