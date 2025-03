Regionali, Ferrarese assicura: “Non sarò il candidato presidente”

BRINDISI – Il suo nome era tra quelli “caldi” nella discussione interna al centrodestra a caccia un candidato presidente. Eppure, a fugare ogni dubbio ci ha pensato il diretto interessato. Dopo averlo già dichiarato ai microfoni di Antenna Sud, intervistato dal direttore Gianni Sebastio, Massimo Ferrarese, via Facebook, assicura che non sarà in corsa in vista delle prossime elezioni Regionali in Puglia.

“Voglio vincere una sfida, I Giochi del Mediterraneo”

“Sono lusingato – spiega l’imprenditore e commissario straordinario de I Giochi del Mediterraneo – dalle periodiche notizie su una mia possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia, ma sono ovviamente prive di qualsiasi fondamento, ora e in futuro. È vero, voglio vincere una sfida. Ma è quella di realizzare nel miglior modo possibile i Giochi del Mediterraneo 2026. È lì che festeggeremo la nostra unica vittoria, insieme – assicura l’ex presidente della Provincia di Brindisi – al nuovo presidente della Regione, chiunque egli sia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author