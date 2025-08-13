13 Agosto 2025

Regionali, FdI: “Decaro usa la Puglia per arrivare alla segreteria PD”

Dante Sebastio 13 Agosto 2025
Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Puglia accusa il candidato in pectore alla presidenza della Regione, Antonio Decaro, di utilizzare la poltrona regionale come “passaggio” verso una carriera politica nazionale.

In una nota congiunta, il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina sostengono che Decaro stia “facendo di tutto per sganciarsi dal suo creatore, Michele Emiliano”, e che, forte del recente successo editoriale, stia cercando di avvicinarsi “al nuovo asse Conte–Renzi” con l’obiettivo di diventare segretario nazionale del PD e, successivamente, candidato premier.

FdI si chiede se, in caso di candidatura ufficiale, Decaro “scenderà in campo con il paracadute” mantenendo l’incarico di europarlamentare fino all’ultimo, oppure se “darà il buon esempio” dimettendosi subito, come dovranno fare i tanti sindaci che entreranno nelle sue liste. “Solo dimettendosi prima dimostrerebbe di essere vicino ai primi cittadini, che dovranno lasciare le loro comunità senza guida per partecipare alla competizione elettorale”.

Secondo Fratelli d’Italia, i pugliesi “non apprezzeranno chi sequestra il voto degli elettori non per portare a termine il mandato, ma per inseguire cariche più remunerative e maggiori posizioni di potere”.

