Regionali, Emiliano apre al passo indietro. Conto alla rovescia per Schlein

Antonio Bucci 2 Settembre 2025
centered image

Bari – Michele Emiliano verso il passo indietro che sblocca la partita delle Regionali pugliesi. Il governatore uscente rimette alla volontà del Pd nazionale la decisione sulla sua corsa in Consiglio, sciogliendo il nodo su Antonio Decaro candidato alla presidenza. Pontieri al lavoro con Verdi, Sinistra Italiana e Nichi Vendola.

centered image

