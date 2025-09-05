Regionali, “effetto Decaro” sul Comune? Centrodestra boccia la Giunta Leccese

Bari – Regionali, anche al Comune di Bari big con il fiato sospeso per lo scioglimento della riserva di Antonio Decaro. Da Pietro Petruzzelli a Elisabetta Vaccarella, c’è chi prepara il salto dall’aula Dalfino. E il centrodestra boccia la giunta di Vito Leccese.
potrebbe interessarti anche
Regionali, il giorno di Elly
Giochi del Mediterraneo, Perrini: “Subito un piano per il futuro degli impianti”
Polignano, si avvicina a casa dell’ex ma scatta il braccialetto elettronico: arrestato
Bari, ruba collana a un giovane: fermato 19enne tunisino
Conservatori di Puglia, arriva la 4a edizione
Cisl Scuola, nuovo anno tra propositi e difficoltà