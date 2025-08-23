Regionali, è braccio di ferro: SI replica a Decaro

Bari – È ancora braccio di ferro a sinistra sulle prossime Regionali: “Parli da uomo solo al comando”, rimbrottano da Sinistra Italiana ad Antonio Decaro, dopo le condizioni poste nelle scorse ore ai suoi. E l’europarlamentare non esclude neppure una corsa in solitaria “se necessario”.
