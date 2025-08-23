23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Nichi Vendola

Regionali, è braccio di ferro: SI replica a Decaro

Antonio Bucci 23 Agosto 2025
centered image

Bari – È ancora braccio di ferro a sinistra sulle prossime Regionali: “Parli da uomo solo al comando”, rimbrottano da Sinistra Italiana ad Antonio Decaro, dopo le condizioni poste nelle scorse ore ai suoi. E l’europarlamentare non esclude neppure una corsa in solitaria “se necessario”.

 

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, Bellomo (FI): “Decaro finge di rompere col passato”

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Pessime condizioni igienico – sanitarie: ancora una protesta al Cpr di Bari

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Minaccia la sorella per questioni ereditarie: in carcere 43enne di Corato

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Conversano lancia “Conversano c’è”: due giorni di musica e omaggi a Lucio Dalla

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Cerignola, “Trattiamo con la mafia”: FdI chiede dimissioni del consigliere Romano

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: sotto canestro arriva Mabor Dut Biar

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Basket A2/M, Valtur Brindisi e Kevin Ndzie si separano

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

23 Agosto 2025 Dante Sebastio