Regionali, Di Bari, prefetto di Napoli: “Non mi candido in Puglia”

Michele Di Bari, prefetto di Napoli, ha smentito le indiscrezioni circolate in merito a una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia. “Pur essendo sinceramente onorato da una simile ipotesi, che considero un segno di grande stima e fiducia, desidero precisare che non vi è, da parte mia, alcuna disponibilità”, ha dichiarato Di Bari.

Originario di Mattinata (Foggia), Di Bari ha ricordato come la sua carriera si sia sviluppata prevalentemente fuori dalla Puglia. In passato ha prestato servizio alla Prefettura di Foggia, ricoprendo anche il ruolo di commissario prefettizio in diversi comuni della provincia.

La sua esperienza lo ha poi portato a guidare le Prefetture di Reggio Calabria, Modena, Vibo Valentia e Venezia, oltre a ricoprire l’incarico di responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione al Viminale.

Oggi alla guida della Prefettura di Napoli, Di Bari ha ribadito il suo legame affettivo con la terra d’origine: “Continuo comunque a guardare con affetto, rispetto e riconoscenza alla meravigliosa Puglia”.

