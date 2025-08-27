Regionali, Decaro: “Ora basta, ho già detto quello che penso”

Dopo aver ribadito la disponibilità a candidarsi, l’europarlamentare chiarisce: “Non voglio sembrare stupido, la coalizione sta ragionando”

“Rispetto il vostro lavoro, ma siccome la domanda è sempre la stessa darò la stessa risposta. Anche per non sembrare stupido, preferisco non rilasciare dichiarazioni. È un momento particolare, ho detto quello che pensavo. C’è la coalizione, stanno ragionando”. Antonio Decaro, eurodeputato e presidente della Commissione Ambiente dell’Unione Europea, ha risposto così ai giornalisti a margine della presentazione del suo libro “Vicino. Fare politica insieme alle persone”, che si è tenuta a Trani.

Negli ultimi giorni Decaro ha ribadito la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Puglia per il Centrosinistra, ponendo tuttavia un veto alle candidature dell’attuale governatore Michele Emiliano e dell’ex presidente Nichi Vendola, posizioni che hanno alimentato il dibattito politico.

Nel corso dell’incontro, l’ex sindaco di Bari ha sottolineato la sua idea di politica “fatta di vicinanza alle persone, l’unico modo in cui ho sempre lavorato”. Nel libro, Decaro raccoglie ricordi e aneddoti della sua esperienza, tra cui un episodio del 2018: “Era un momento particolare in cui si parlava di invasione. Io dovevo fare un appello per portare generi alimentari e abiti a una nave di migranti in porto. C’erano donne e bambini, ma molti mi dicevano: tra poco si vota, perdi consensi”.

“Ammetto che ho avuto paura – ha raccontato -, ma mi dissi che un sindaco può anche perdere le elezioni, ma non può perdere la dignità. Non persi la dignità e, per fortuna, non persi nemmeno le elezioni”.

L’incontro tranese ha rappresentato così un’occasione per parlare non solo di un libro, ma anche di un percorso politico costruito sull’ascolto diretto dei cittadini.

