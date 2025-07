Regionali, Decaro non scioglie la riserva: “Non sono candidato”

Bari – “Un uomo politicamente pratico, che parla di fatti concreti e non di ipotesi futuribili”: è così che si definisce, Antonio Decaro, prendendo tempo e non sciogliendo la riserva sulla candidatura a governatore per le prossime Regionali. Stavolta, l’occasione è la presentazione del suo libro ‘Vicino’, in Feltrinelli a Bari. E così, cita quello che definisce l’attacco in corso al green deal e il Piano di tutela dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici e ribadisce di essere “vicino” ai pugliesi ogni giorno, anche da Bruxelles. Insomma, chi si aspettava un passo in avanti dovrà attendere. E vale anche per i dem, che giovedì riuniranno senza di lui l’assemblea del partito. Il diretto interessato sarà a Vieste, spiega. Per via Gentile, invece, c’è ancora tempo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author