5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Regionali, Decaro: “Eccomi, da oggi io ci sono per la Puglia. Per tutta la Puglia!”

Giovanni Sebastio 5 Settembre 2025
centered image

BISCEGLIE – Dal palco di Bisceglie alla presenza di Elly Schlein, segretaria del partito democratico, giunge l’annuncio di Antonio Decaro per la candidatura alle prossime regionali. Poco fa sulla sua pagina Facebook l’ex sindaco di Bari ha postato il video del suo intervento e scrive: “Scusate.
Scusate perché quello che è accaduto nelle ultime settimane non ve lo meritate. Non vi meritate i retroscena, i pettegolezzi, i tira e molla a mezzo stampa.
Non ve lo meritate. Non se lo merita la Puglia.
Chiedo scusa. Lo faccio io per tutti.
Perché è giusto così.
Mi prendo questa responsabilità. Perché da oggi assumo la guida di un progetto politico per la nostra terra. E solo di questo progetto parlerò, da ora in avanti. Parlerò solo della Puglia e dei pugliesi. Lavorerò per le loro speranze e i loro sogni. Lo farò senza risparmiarmi e senza arrendermi mai.
Quest’estate ho girato le piazze della Puglia, toccando con mano l’affetto di tantissime persone.
Un abbraccio che anche questa volta ha fatto la differenza.
Un abbraccio a cui non potevo voltare le spalle.
Perché non ho mai voltato le spalle alla mia terra e a alla mia gente.
Io ci sono, ci sono per voi e per la Puglia tutta.
Io sono qui perché ho fatto una promessa a un mio amico. A una persona che se ci fosse ancora sarebbe qui su questo palco insieme a me. Donato Metallo stasera sarebbe stato qui e mi avrebbe detto: antò mena!
Eccomi, da oggi io ci sono per la Puglia. Per tutta la Puglia!

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Centrodestra a caccia di candidati

5 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Regionali, Decaro candidato presidente: “da oggi responsabilità“

5 Settembre 2025 Maria Fiorella

Tragedia a Troia: auto lo schiaccia contro un albero e muore

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Discarica abusiva scoperta a Bari: oltre a materiale vario anche fusti e oli versati

5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Regionali Puglia, Lupi: “Aperti a civici e società civile”

5 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba

potrebbe interessarti anche

Regionali, Decaro: “Eccomi, da oggi io ci sono per la Puglia. Per tutta la Puglia!”

5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Regionali, Centrodestra a caccia di candidati

5 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Maratea, il porto passa in gestione ad una società privata

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

Regionali, Decaro candidato presidente: “da oggi responsabilità“

5 Settembre 2025 Maria Fiorella