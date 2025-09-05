Regionali, Decaro: “Eccomi, da oggi io ci sono per la Puglia. Per tutta la Puglia!”

BISCEGLIE – Dal palco di Bisceglie alla presenza di Elly Schlein, segretaria del partito democratico, giunge l’annuncio di Antonio Decaro per la candidatura alle prossime regionali. Poco fa sulla sua pagina Facebook l’ex sindaco di Bari ha postato il video del suo intervento e scrive: “Scusate.

Scusate perché quello che è accaduto nelle ultime settimane non ve lo meritate. Non vi meritate i retroscena, i pettegolezzi, i tira e molla a mezzo stampa.

Non ve lo meritate. Non se lo merita la Puglia.

Chiedo scusa. Lo faccio io per tutti.

Perché è giusto così.

Mi prendo questa responsabilità. Perché da oggi assumo la guida di un progetto politico per la nostra terra. E solo di questo progetto parlerò, da ora in avanti. Parlerò solo della Puglia e dei pugliesi. Lavorerò per le loro speranze e i loro sogni. Lo farò senza risparmiarmi e senza arrendermi mai.

Quest’estate ho girato le piazze della Puglia, toccando con mano l’affetto di tantissime persone.

Un abbraccio che anche questa volta ha fatto la differenza.

Un abbraccio a cui non potevo voltare le spalle.

Perché non ho mai voltato le spalle alla mia terra e a alla mia gente.

Io ci sono, ci sono per voi e per la Puglia tutta.

Io sono qui perché ho fatto una promessa a un mio amico. A una persona che se ci fosse ancora sarebbe qui su questo palco insieme a me. Donato Metallo stasera sarebbe stato qui e mi avrebbe detto: antò mena!

Eccomi, da oggi io ci sono per la Puglia. Per tutta la Puglia!

