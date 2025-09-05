Regionali, Decaro candidato presidente: “da oggi responsabilità“

“Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione”: un messaggio carico di emozione e determinazione quello lanciato da Antonio Decaro, eurodeputato del Partito Democratico, alla festa dell’Unità di Bisceglie, dove ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alla guida della Regione Puglia per il centrosinistra.

Le parole dell’europarlamentare sono state cariche di passione e di un legame profondo con la Puglia, una terra che non ha mai abbandonato e che ora intende rappresentare con orgoglio. “Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo. Non l’ho mai fatto, non lo farò nemmeno stavolta”, ha sottolineato Decaro, visibilmente emozionato. La sua candidatura, ha spiegato, nasce anche da una promessa fatta a un amico scomparso, Donato Metallo, che gli avrebbe detto: “Antò, mena. Donà, io da oggi ci sono per te, per voi e per la Puglia tutta.” Decaro ha poi concluso il suo intervento con un messaggio di speranza e di sfida: “Andiamo a vincere questa campagna elettorale.” Un chiaro segnale di fiducia, determinazione e voglia di rinnovamento per la regione, che potrebbe vedere un cambiamento significativo nella guida politica.

Alla festa dell’Unità di Bisceglie è intervenuta anche la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha voluto esprimere il suo pieno supporto alla candidatura di Decaro e lanciato un messaggio di unione e compattezza. “Uniti e compatti, noi vinceremo”, ha affermato Schlein, sottolineando l’importanza di continuare il lavoro intrapreso negli ultimi dieci anni. La segretaria ha poi ringraziato Michele Emiliano, attuale governatore della Puglia, per il suo impegno, definendolo un periodo di grande lavoro che ha dato i suoi frutti. Schlein ha rimarcato come la strada per il futuro della Puglia passi dalla continuità del progetto politico, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini con concretezza e determinazione. Con queste parole, Schlein ha rafforzato il messaggio di fiducia e speranza lanciato dal suo partito in vista delle prossime elezioni regionali. La sfida per la guida della Puglia è aperta, ma il centrosinistra si prepara a farla con un progetto solido e una leadership unita e determinata.

