Regionali, Decaro apre il cantiere del programma

Bari – Tanti tecnici, pochi big e la volontà di mettersi alle spalle rumors e tormentoni politici dell’estate, per lavorare al programma. Antonio Decaro ha riunito i referenti della coalizione – a partire da Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, civici e Pd – per avviare il cantiere: un mese di tempo per presentare ai pugliesi una prima bozza delle cose da fare, con la possibilità di integrarle da parte della cittadinanza.
