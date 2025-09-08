9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Regionali, Decaro apre il cantiere del programma

Antonio Bucci 9 Settembre 2025
centered image

Bari – Tanti tecnici, pochi big e la volontà di mettersi alle spalle rumors e tormentoni politici dell’estate, per lavorare al programma. Antonio Decaro ha riunito i referenti della coalizione – a partire da Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, civici e Pd – per avviare il cantiere: un mese di tempo per presentare ai pugliesi una prima bozza delle cose da fare, con la possibilità di integrarle da parte della cittadinanza.

centered image

