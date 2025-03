Regionali, D’Attis ci crede: “Forza Italia sarà protagonista”

“Forza Italia sarà protagonista e si batterà per vincere. Non esistono partite già vinte, nessuno avrebbe scommesso su Nichi Vendola, per dirne una”. Così Mauro D’Attis, segretario regionale pugliese e deputato di Forza Italia, durante il congresso cittadino del partito a Ginosa (Taranto) parlando delle prossime elezioni regionali.

D’Attis ha poi attaccato duramente gli esponenti del centrosinistra: “Può un sindaco che ha avuto le deleghe ai trasporti e alle municipalizzate non accorgersi per dieci anni che l’Amtab era controllata da uno dei clan più potenti di Puglia? Emiliano e Decaro ci hanno abituato a così tanti scandali che ormai non suscitano più indignazione, e questo è pericoloso”.

Il deputato ha infine criticato un recente caso legato alla gestione degli aeroporti: “Una società regionale fa un bando pubblico e l’unica vincitrice è la moglie di un consigliere del Pd. Nessuno si scandalizza più. Noi, invece, continueremo a rispondere con fermezza, prima, durante e dopo la campagna elettorale”.

