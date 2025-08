Regionali, Conte: “Decaro ha le carte in regola in Puglia”

“In Puglia è una situazione di stallo, non ho novità. Eravamo in giunta, ne siamo usciti per le inchieste, altre ne sono aggiunte. Noi possiamo entrare in coalizione, ne siamo desiderosi, ma nel segno di un reale ed effettivo rinnovamento, bisogna voltare pagina e riteniamo che Decaro abbia le carte in regola per essere il miglior interprete in questa prospettiva. Non chiediamo un nostro candidato, ma vorrei che il Pd ci desse un segnale chiaro”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una diretta social.

