Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra

Bari – Regionali, è il momento degli appelli: democratici in pressing, in attesa dell'arrivo di Elly Schlein. A destra, il leghista Fabio Romito sprona gli alleati sul candidato presidente.
