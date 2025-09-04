Regionali, centrosinistra al bivio

Bari – Regionali, a sinistra gli appelli incrociati: il no di Vendola al passo indietro tiene il centrosinistra con il fiato sospeso. Domani la segretaria Schlein nella Bat, Decaro posta una foto da Bruxelles. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous Comune di Bari, centrodestra boccia giunta Leccese potrebbe interessarti anche Comune di Bari, centrodestra boccia giunta Leccese 4 Settembre 2025 Antonio Bucci Mobile Angel, uno smartwatch contro la violenza di genere 4 Settembre 2025 Antonella Fazio Corato, auto contro un pino: muore bimbo di 5 mesi 4 Settembre 2025 Antonella Fazio A Bari il potere della musica contro gli orrori di Gaza 4 Settembre 2025 Domenico Brandonisio Auto urta le luminarie della festa patronale di Molfetta: nessun ferito 4 Settembre 2025 Antonella Fazio Bari, rissa al Libertà tra extracomunitari: denunciati 7 egiziani e due tunisini 4 Settembre 2025 Antonella Fazio
