Regionali, centrosinistra al bivio

Antonio Bucci 4 Settembre 2025
Bari – Regionali, a sinistra gli appelli incrociati: il no di Vendola al passo indietro tiene il centrosinistra con il fiato sospeso. Domani la segretaria Schlein nella Bat, Decaro posta una foto da Bruxelles.

